Portugueses em Beirute não precisam de ser repatriados agora

Na capital do Líbano, Manuela Bairos sentiu muita ansiedade entre os portugueses, mas diz que o principal problema continua a ser a situação socioeconómica do país.

A explosão no porto da cidade só veio agravar uma crise que já condicionava muito a vida de quem vive no Líbano e foi essa a grande preocupação que a embaixadora encontrou na comunidade portuguesa.

“Encontrei a comunidade em Beirute muito ansiosa, não apenas com as explosões e a devastação dos últimos dias, mas com a situação que se acumulou desde outubro, quando houve as primeiras manifestações dos mais jovens, e também com a situação financeira que se agravou desde o início do ano. As pessoas não têm acesso às suas contas bancárias e a lira desvalorizou imenso. As pessoas estão muito ansiosas para gerir o seu dia-a-dia”, relata.