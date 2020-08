Peru ultrapassa meio milhão de casos de Covid-19

Veja também:

O Peru ultrapassou o meio milhão de casos de Covid-19 e o número de óbitos atingiu os 25.648, informaram na quinta-feira as autoridades peruanas.

Só nas últimas 24 horas, registaram-se 9.441 infeções, um novo máximo diário desde a chegada da epidemia ao país, há cinco meses, o que eleva o total de contágios para 507.996.

O país contabilizou ainda mais 3.658 mortes provocadas pela doença em apenas um dia. Isto, após uma revisão efetuada pelas autoridades peruanas, em casos pendentes do resultado de análises laboratoriais.

Na quarta-feira, o Governo anunciou o regresso do recolher obrigatório ao domingo, a partir de 16 de agosto, após um recorde de infeções registado nas 24 horas anteriores.

O recolher noturno é obrigatório todos os dias e a violação destas regras sujeita os infratores ao pagamento de uma multa de 1.800 dólares (1.524 euros).

O executivo proibiu igualmente as reuniões familiares com membros que não vivam na mesma casa, principal fonte de contágio com o novo coronavírus no país.