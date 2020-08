Morte prematura. Dois terços das mortes abaixo dos 75 anos na UE podiam ter sido evitadas

Em 2016 um milhão de pessoas morreu de forma prematura na União Europeia, segundo avança o Eurostat esta sexta-feira.

Do total de mortes registadas nesse ano, 1,5 milhões de pessoas com menos de 75 anos, dois terços podiam ter sobrevivido, com “políticas de saúde efectivas e medidas de prevenção e cuidados de saúde”.

Portugal está incluído num grupo de sete países, onde o cancro colorretal é o maior responsável pela taxa harmonizada de mortes. Fazem ainda parte deste grupo a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, a França, a Itália e os Países baixos.

As causas de morte mais comuns nos estados membros, entre a população abaixo dos 75 anos, são as doenças coronárias, cancro colorretal, cancro da mama, AVC e pneumonia. Em 2016, estas cinco causos foram responsáveis por mais de metade (65%) das mortes com tratamento no espaço europeu.

Cancro do pulmão lidera em mortes evitáveis

Na União Europeia, por cada 100 mil habitantes, 37 morrem de cancro do pulmão, 19 de doenças coronárias, cerca de 12 por intoxicação alcoólica e 10 com AVC e doença pulmonar obstrutiva crónica.

Os dados são de 2016 e correspondem a 55% das mortes de pessoas com menos de 75 anos que podiam ter sido evitadas.

Um ano depois, em 2017, o cancro do pulmão registava a maior taxa de mortalidade harmonizada, abaixo dos 75 anos, em 20 dos 27 Estados-membros.