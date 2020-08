Campeão mundial de judo Jorge Fonseca renova com o Sporting

O judoca Jorge Fonseca, campeão mundial de -100 kg, renovou com o Sporting e promete “continuar a conquistar títulos” de leão ao peito, anunciou o clube de Alvalade na rede social Twitter.

“Estou muito contente por ter renovado com o Sporting CP, que é o clube do meu coração. Sinto-me bem aqui e é com o símbolo do Sporting CP que quero continuar a conquistar títulos”, refere o atleta.

Jorge Fonseca, de 27 anos, tornou-se em agosto de 2019, em Tóquio, no primeiro judoca português a conquistar um título mundial, feito alcançado após um período difícil da sua vida, em que recuperou de um cancro.

Em junho, Jorge Fonseca acusou positivo à covid-19 e foi submetido a três semanas de quarentena. Em julho, no quarto teste de despistagem, o campeão mundial teve resultado negativo e juntou-se ao estágio da seleção de judo.

Do palmarés do judoca nascido em São Tomé e Príncipe consta ainda o título de campeão europeu de sub-23, em 2013, tendo sido o primeiro atleta masculino português a alcançar o lugar mais alto do pódio.