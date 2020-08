Recurso do Vitória de Setúbal remetido para o Conselho de Justiça

"Aproveitamos para alertar os adeptos que é do nosso conhecimento estarem a circular, nomeadamente nas redes sociais, supostas imagens de ecrã, adulteradas, publicitando a existência de uma decisão do Conselho de Justiça desfavorável ao Vitória", pode ler-se.

Ainda no comunicado desta sexta-feira, o Vitória de Setúbal mantém "total confiança na força dos argumentos que apresentou e que fez juntar ao processo agora em análise", e desmentiu rumores de uma alegada decisão desfavorável ao clube sadino.

A Liga de Clubes reagiu e garantiu que o processo dos recursos do não licenciamento dos clubes para as competições profissionais estava a decorrer dentro dos prazos .

" Nós entregámos o nosso recurso na segunda-feira , a tempo e horas, o Conselho de Justiça reuniu-se ontem [quarta-feira] e segundo o que sei, o nosso processo não chegou ao Conselho de Justiça. Sabermos que estão a sair excertos do processo na comunicação social, e eu não dei o processo a ninguém, e ele não chegar ao seu local certo, que é o Conselho de Justiça, se isso é verdade, sinceramente nem sei o que diga, estamos perante uma situação em que mais uma vez estão a escolher o clube errado para criar situações completamente anormais", afirma.

A confirmação surge depois do presidente do Vitória de Setúbal, Paulo Gomes, ter acusado a Liga de Clubes, em declarações a Bola Branca , de ainda não ter enviado o recurso.

"O Vitória Futebol Clube vem informar os seus sócios e adeptos que o recurso relativo à decisão de não licenciamento da equipa de futebol profissional, apresentado na Liga no passado dia 3 de agosto, foi remetido durante esta semana ao Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, onde se encontra em fase de análise", pode ler-se.

Vitória em risco de descer à terceira divisão

Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal falharam a apresentação dos respetivos processos de licenciamento nas competições profissionais para a próxima época, nomeadamente os pressupostos financeiros, e foram automaticamente despromovidos ao Campeonato de Portugal. Contudo, o Vitória recorreu, com efeito suspensivo, na segunda-feira.

Isto trava a exclusão dos sadinos das competições profissionais, assim como as manutenções de Portimonense na I Liga e Casa Pia na II Liga.

Devido a este caso, e outro relacionado com as subidas do Campeonato de Portugal, o sorteio e os arranques dos dois principais escalões foram adiados. O sorteio passa a estar marcado para 28 de agosto, o início da II Liga para 13 de setembro e o arranque da I Liga para 20 de setembro.