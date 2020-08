Os iminentes reforços do Benfica são o principal destaque das manchetes dos jornais desportivos, assim como a contratação de Cláudio Ramos para o FC Porto.

"O terminal da Luz", destaca o jornal "A Bola", depois de Cebolinha e Waldschmidt terem aterrado na quinta-feira, em Lisboa, e Jan Vertonghen já ter realizado os exames médicos para assinarem pelo Benfica.

"Record" garante que Edinson Cavani vai mesmo ser reforço do Benfica. "Cavani avançou", pode ler-se, e o clube "já pensa em como irá apresentar o craque uruguaio".

O jornal "O Jogo" faz manchete com a oficialização de Cláudio Ramos no FC Porto. "Cláudio fecha a baliza", lê-se na manchete. O ex-Tondela vai lutar por um lugar com Diogo Costa e Marchesín.

Os possíveis reforços de Pedro Gonçalves, Feddal e Porro no Sporting, a derrota do Atlético de Madrid perante o Leipzig na Liga dos Campeões, em Lisboa, e os reforços do Vitória de Guimarães são outros temas em destaque nas manchetes.