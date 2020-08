Rafinha deixa o Flamengo

O defesa-direito Rafinha sai do Flamengo, campeão brasileiro, e vai jogar no Olympiacos, da Grécia.

Rafinha foi peça decisiva no Flamengo de Jorge Jesus e é o primeiro titular a deixar o clube depois da saída do técnico português.

"Em pouco mais de um ano no Flamengo, o lateral-direito conquistou a Libertadores da América (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Supercopa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2020) e Carioca (2020). Foram 46 jogos pelo clube, com 34 vitórias, sete empates e cinco derrotas", lembra o clube.



O Flamengo começou mal o Brasileirão, com duas derrotas em dois jogos.