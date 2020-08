Lyon diz que seria “histórico” juntar-se ao PSG nas meias-finais

O treinador Rudi Garcia assume que o Lyon tem "apetite" para alcançar algo mais na Liga dos Campeões de futebol e confessa que seria "histórico" ter duas equipas francesas nas meias-finais da prova que decorre em Lisboa.

"A vitória sobre a Juventus tem de nos dar confiança, mas temos desejo e apetite para mais. Estes quartos de final têm deixado claro que os menos favoritos podem surpreender", começou por dizer Rudi Garcia, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão da partida com o Manchester City, agendada para sábado, destacou o poderio do conjunto inglês, mas ressalvou que "nenhum jogo fica definido antes de começar".

"Esta é uma eliminatória a um só jogo. Temos de garantir que nos apresentamos bem e não podemos deixá-los jogar ou permitir que os talentos que eles têm nos causem problemas, porque são uma equipa temível. Vamos tentar tirar partido dos nossos pontos fortes e anular os pontos fortes do Manchester City, que são muitos", disse.

Depois da qualificação do Paris Saint-Germain, que eliminou a Atalanta, Rudi Garcia admitiu que seria "histórico ter duas equipas francesas nas meias-finais".

"Queremos seguir em frente e acompanhar o PSG. É mais difícil surpreender em eliminatórias a duas mãos, mas, mesmo assim, conseguimos fazê-lo contra a Juventus. Agora, num só jogo, acredito que temos hipóteses de seguir em frente", vincou.

O médio Houssem Aouar revelou que o conjunto gaulês, no qual joga o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, vai encarar o duelo com o City "com muita confiança", desde logo porque os jogos da Liga dos Campeões "motivam qualquer jogador".

"Não somos os favoritos, mas vamos dar o nosso melhor. Vamos jogar sem medo e com muita motivação. As equipas consideradas menos favoritas têm se portado bem nesta competição e nós queremos confirmar ainda mais essa ideia", concluiu o jogador, de 22 anos.

A partida entre Manchester City e Lyon tem início marcado para as 20h00, no Estádio José Alvalade, e será dirigida pelo árbitro holandês Danny Makkelie.

O vencedor deste confronto vai encontrar nas meias-finais FC Barcelona ou Bayern de Munique, os dois únicos campeões europeus ainda em prova, que se defrontam hoje, no Estádio da Luz.

Nas meias, agendadas para 18 e 19 de agosto, já estão o Paris Saint-Germain e o Leipzig, que eliminaram Atalanta e Atlético de Madrid, respetivamente.