8-2. Bayern humilha Barcelona

É um resultado surpreendente na Liga dos Campeões. O Bayern de Munique goleou o Barcelona por 8-2 e está nas meias-finais da Liga dos Campeões, que se realiza em Lisboa.

Os golos dos alemães foram apontados por Muller (2), Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski e Phillipe Coutinho (2).

Pelos catalães, onde esteve Nélson Semedo, ainda descontaram Suarez e Alaba (na própria baliza).

A exibição dos bávaros foi de tal forma que o resultado poderia ser ainda mais desnivelado e salvou-se Ter Stegen.

O Bayern aguarda agora pelo desfecho do Manchester City – Lyon para saber quem irá defrontas nas meias-finais. O outro finalista vai ser o vencedor do jogo entre Leipzig e Paris Saint-Germain.

Os bávaros já foram campeões europeus em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013.

Gerard Piqué, um dos históricos do FC Barcelona, disse que “o clube precisa de mudanças, não falo de jogadores, do treinador, o clube precisa de mudanças sérias. Se me tenho de ir embora para que venha sangue novo, ofereço-me para ir. Creio que tocámos no fundo”.

[em atualização]