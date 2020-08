Ordem dos Contabilistas denuncia irregularidades para aceder a apoios do Estado

A bastonária condena tais ações e avisa que as queixas que chegarem Ordem serão encaminhadas para o Ministério Público.

“Aquilo de que temos conhecimento é que se está a passar algo que eu acho perfeitamente inaceitável, que é os bancos estarem a pedir aos contabilistas para fazerem o jeitinho de passar estas declarações mesmo quando as empresas não apresentam esta quebra de faturação”, denuncia Paula Franco na conferência online semanal de quarta-feira.

O objetivo é permitir que as empresas acedam indevidamente à linha de crédito de mil milhões de euros para micro e pequenas empresas, que tem garantias do Estado.





O programa Adaptar visa ajudar as micro e pequenas empresas cuja faturação tenha sido afetada pela pandemia de Covid-19. As microempresas podem obter um financiamento máximo de 50 mil euros e as pequenas empresas até 250 mil.

Para se poderem candidatar terão de provar ter tido uma quebra de pelo menos 40% da faturação e não ter beneficiado de outras linhas de crédito com garantia mútua.

As candidaturas abriram em 6 de agosto.