Ordem diz que entregará provas de pressão de bancos sobre contabilistas até ao final do mês

A bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, disse esta sexta-feira à Renascença que, até ao final do mês de agosto, estarão reunidas todas as provas e documentação necessária para apresentar uma queixa no Ministério Público por alegadas pressões dos bancos sobre contabilistas para garantirem acesso a apoios do Estado.

"Ainda não foram enviadas para o Ministério Público, estamos a reunir toda a documentação para ir em conjunto, inclusivamente hoje já chegaram mais provas", diz Paula Franco. "Até ao final deste mês seguramente serão enviadas", e também para o conselho jurisdicional da Ordem dos Contabilistas, adianta a bastonária.