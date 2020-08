Estimativa do INE: PIB cai 16,3% no segundo trimestre

O valor do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano registou uma queda da taxa de variação homóloga de 16,3% e uma baixa da taxa de variação trimestral de 13,9%.

São dados da estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira, que apontam para uma queda sem precedentes na economia portuguesa, tendo em conta a série do INE iniciada em 1999.

A estimativa rápida de 31 de julho apontava para queda de 16,5% homóloga (foi afinal um pouco menos), tal com em cadeia: a estimativa inicial era de 14,1%.



Esta ligeira melhoria da estimativa face à projeção inicial é justificada pelo INE com a integração de informação primária adicional, "nomeadamente relativa ao comércio internacional de bens e serviços em junho".



O INE justifica a quebra-recorde com o contributo negativo da procura interna "refletindo a expressiva contração do consumo privado e do investimento".