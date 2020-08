Waldshmidt é o novo camisola 10 do Benfica

O alemão Luca Waldshmidt chega do Friburgo e assina contrato com o Benfica até 2025. O avançado, que vai jogar com a camisola 10, mostrou-se “muito feliz por estar aqui, estou aqui para ajudar a equipa”.

“Foi um bom passo para um grande clube, quero ser melhor jogador, estou cá para marcar golos, assistir e ajudar a equipa”, refere.

O jovem de 24 anos confirma que falou “com o Weigl e com o Seferovic”. “É importante que tenha colegas que falam alemão para ajudar a integração”.

Waldshmidt acrescentou que quer “aprender a língua” e já disse “bom dia”. A sua primeira referência quando ouviu "Benfica" é Rui Costa, ex-10 do clube, e agora administrador da SAD encarnada.