Vertonghen. “Venho para ganhar troféus” pelo Benfica

O belga Jan Vertonghen é reforço do Benfica e assina até 2023.

O defesa-central, de 33 anos, chega do Tottenham, mas não vem para se reformar.

“Venho para ganhar troféus e ser campeão é um dos objetivos. Estou muito contente por estar aqui”, disse o jogador, numa cerimónia no centro de estágios do Seixal.

“Tenho amigos portugueses, falei com Witsel, que me falou do clube e dos adeptos e ajudou a tomar a decisão”, acrescentou.

Decisiva foi, também, “a confiança que senti” do Benfica e “agora quero pagar essa confiança com títulos”.

"Joguei seis anos na equipa principal do Ajax, oito no Tottenham e acho que isso mostra a minha forma de estar no futebol. Gosto de estabilidade, continuidade e foi isso que o Benfica me ofereceu. Acabou por ser muito importante na minha escolha. Além disso, senti grande confiança dos responsáveis e quero recompensar isso dentro de campo".