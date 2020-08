Mourinho: "Vertonghen é um líder silencioso e dos melhores que já encontrei"

José Mourinho descreve Jan Vertonghen como "um líder silencioso" e "um dos melhores com quem já trabalhou". O treinador do Tottenham, clube que o central acaba de deixar, em final de contrato, elogiou o iminente reforço do Benfica, em declarações ao "Record".

"Será um grande senhor a jogar na Liga. Um profissional de grande dimensão, um líder silencioso, um exemplo num grupo de trabalho. Felizmente encontrei muitos ao longo da minha carreira, mas o Vertonghen certamente está entre os melhores", afirmou.



O técnico dos "Spurs" deseja sorte ao experiente defesa-central para o período no Benfica: "Desejo que seja muito feliz no meu país. Nos spurs todos estaremos com uma pessoa que nos é muito querida".

O defesa belga de 33 anos já realizou os exames médico em Lisboa e estará muito perto de ser apresentado como reforço do Benfica, depois de oito épocas no clube londrino.