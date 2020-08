Luís Martins. Vertonghen "vai fazer mossa"

Jan Vertonghen vai "fazer mossa" no nosso futebol. A garantia é dada em Bola Branca por Luís Martins, antigo adjunto de André Villas-Boas no Tottenham, com o internacional belga na equipa londrina. Vertonghen acabou contrato com os "spurs" e estará prestes a ser anunciado pelo Benfica para as próximas três épocas.

Martins destaca o "posicionamento" em campo do central canhoto e não duvida que - apesar da idade - trata-se de uma mais valia indiscutível para os encarnados. E para o futebol luso, inclusive, reforça o técnico de 56 anos.

"Pelo seu passado e pelo que é no presente, [Vertonghen] tem as condições todas para ser uma mais valia na Liga portuguesa. E pelo que tivemos hipótese de ver, nos últimos tempos no Tottenham, só está mais apurado e mais capacitado em relação ao que é a gestão do esforço e a aplicação em jogos de alto nível. A idade de 33 anos melhorou-o. Será um acrescento para o Benfica e para o futebol português? É um excelente jogador, de 'top' mundial. A única 'coisa' [único senão] poderia ser a sua adaptação, mas ele não está a mudar-se para um país que lhe seja completamente estranho", refere.

O técnico acrescenta que Vertonghen "é muito contundente no processo defensivo, difícil de ser batido, com um posicionamento inatacável. A forma como se foca no adversário com bola faz dele uma garantia de que poucos vão conseguir passar por ele. Depois, no aspecto da bola parada, quer defensiva mas - fundamentalmente - ofensiva, é jogador para fazer mossa na Liga portuguesa".

Luís Martins tem igualmente muito boa imagem do defesa belga fora dos relvados e lembra que Vertonghen tem uma ligação próxima a Portugal e à região onde habitualmente passa férias.



"É uma excelente pessoa, um individuo recatado, focado no seu trabalho. Pouco dado a grandes conversas [também], mas afável e simpático. As referências que tenho dele são de grande seriedade e de grande profissionalismo (...) Havia um grupo de jogadores da seleção belga, amigos, que faziam férias no Algarve. Portanto, ele sabe algumas 'coisas' de Portugal e por isso - com certeza - esta sua escolha nesta altura. Com uma equipa técnica toda portuguesa, então, falávamos do nosso país, da nossa gastronomia e do nosso clima", revela Luís Martins, a terminar.

Vertonghen esteve oito épocas no Tottenham e, na temporada passada, fez 30 partidas e marcou dois golos, com José Mourinho.