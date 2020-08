Éverton espera “dar alegrias aos adeptos” do Benfica

O extremo Éverton Cebolinha assinou contrato com o Benfica até 2025 e fica com cláusula recorde de 150 milhões de euros.

O internacional brasileiro refere, em direto do Centro de Estágio do Seixal, “a grandeza do clube” e acredita ter feito “a escolha certa”.

Éverton confirma o telefonema de Jorge Jesus em que discutiram “o projeto” dos encarnados. Jesus “teve muita importância na escolha que fiz” e será “um prazer trabalhar com ele”.

O objetivo na Luz é “conquistar títulos”, refere o novo camisola 7 da equipa da águia. “Espero dar alegrias aos adeptos”.

“O Benfica não fica atrás de nenhum clube da Europa. A estrutura é top e Estou a realizar um sonho estar a jogar na europa e num clube como o Benfica”, acrescenta.