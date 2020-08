Benfica. Jorge Jesus está a injetar "qualidade e experiência" com reforços

Álvaro Magalhães, antigo jogador e treinador-adjunto do Benfica, olha para os reforços do clube encarnado e sente confiança em relação à próxima época. Jorge Jesus "não brinca em serviço" e está a "contratar bem", na opinião do experiente técnico.



"Jorge Jesus não brinca em serviço. A equipa tem de ter muita experiência para lutar pelo campeonato e fazer boa figura a nível internacional. É preciso uma equipa equilibrada e Jesus está a reforçar a equipa com qualidade.", começa por dizer, a Bola Branca.

Everton Cebolinha, Jan Vertonghen e Waldschmidt devem ser oficializados nos próximos dias no Benfica, e Edinson Cavani estará cada vez mais próximo de um acordo. A estes, juntam-se os já confirmados reforços de Pedrinho, Gilberto e Helton Leite, que já treinam com a equipa.

Edinson Cavani seria o reforço de maior nome internacional a chegar à Luz, depois de várias temporadas no Paris Saint-Germain. Cavani tem 33 anos, mas ainda com capacidade para fazer a diferença com a camisola do Benfica, segundo Álvaro Magalhães.

"É um jogador de créditos firmados, internacional, e com capacidade para ajudar. É um jogador muito conhecido no mundo inteiro e seria um reforço fantástico", aponta.

Apesar dos vários reforços, o técnico prefere esperar para ver os jogadores em ação no Benfica: "Só depois de os vermos jogar é que conseguimos tirar uma conclusão mais realista e acertada".

O Benfica está bastante ativo no mercado o que pode aumentar o grau de exigência para a nova temporada, mas nada que preocupe o antigo jogador e treinador-adjunto do Benfica.

"A pressão aumenta, mas quem joga no Benfica e num grande, está pressionado todos os dias e tem de estar preparado. É uma boa responsabilidade", diz.

Álvaro Magalhães confia no novo Benfica de Jorge Jesus, mas no que diz respeito à luta para roubar o título ao FC Porto deixa um aviso: há clubes que podem fazer equipas fortes com jogadores que teoricamente são de menor nome.



"É possível fazer uma equipa sem grandes nomes. A diferença está na disponibilidade dos jogadores e na confiança no treinador. Alguns jogadores com oportunidade num grande têm sucesso. A equipa vale pelo seu todo, às vezes um jogador que quer trabalhar pode superar um jogador com mais qualidade", termina.