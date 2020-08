Benfica. Cavani deve chegar domingo

Edinson Cavani voa no fim-de-semana para a Europa. Ao que Bola Branca apurou no Uruguai, o avançado tem tudo pronto para viajar no domingo de regresso ao Velho Continente, devendo ter como destino final Lisboa para fechar contrato com o Benfica.

As mesmas fontes adiantam que o jogador chegará num “voo reservado” para Cavani.

As últimas informações dão conta de uma “base de acordo” com o ex-PSG sobre o que é essencial, cabendo agora aos dirigentes benfiquistas e aos representantes de Cavani acertarem os termos do que foi acordado. Nomeadamente questões de pagamento.

Segundo alguma imprensa portuguesa desta sexta-feira, na Luz já se pensa inclusive na apresentação da estrela uruguaia de 33 anos, o que a acontecer no estádio só será possível após a final da Champions, que se disputa no dia 23.