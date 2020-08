Morreu Trini Lopez, cantor de "La Bamba", vítima de Covid-19

Morreu o cantor e guitarrista Trini Lopez, aos 83 anos, por complicações da covid-19. A morte foi anunciada pela revista Palm Springs Life Magazine e confirmada pelos cineastas P. David Ebersole e Todd Hughes, que trabalhavam num documentário sobre a vida do músico.

Filho de mexicanos e nascido no Texas, Trinidad Lopez III começou sua carreira musical no grupo Big Beats. Quando decidiu sair da banda, foi descoberto por Frank Sinatra e passou a trabalhar com a editora do cantor.

Além da versão que fez de "La Bamba", de Ritchie Valens, que se tornou um "hit" mundial em 1963, Trini Lopez fez também sucesso com "If I had a Hammer".

O músico também brilhou no cinema, onde se destacou com os papéis em "Doze Indomáveis Patifes".