Empresário de Joelson desmente proposta do Arsenal

Kia Joorabchian, representante de Joelson Fernandes, garante que o jovem vai continuar no Sporting e desmente qualquer ligação ao Arsenal.

Em declarações ao "TalkSport", o conceituado agente diz que nunca conversou com os "gunners" sobre uma possível transferência do extremo de 17 anos.

"Li sobre uma suposta oferta do Arsenal pelo Joelson. Ele é um jovem com um talento fenomenal, mas nunca falámos sobre ele com o Arsenal. O Joelson acabou de chegar à primeira equipa do Sporting, tem 17 anos e vai levar algum tempo a amadurecer lá", disse, confirmando a continuidade nos leões.

Joelson já se estreou na equipa principal do Sporting, onde soma quatro partidas. O resto da temporada, marcou cinco golos em 28 jogos na equipa sub-23, na Liga Revelação.

De acordo com a imprensa, os leões negoceiam a renovação de contrato com o jovem jogador, que tem vínculo até 2022, com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.