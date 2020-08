Tengarrinha vê dedo de Conceição na contratação de Carraça

Carraça é um "jogador à Porto", indo ao encontro do estilo de Sérgio Conceição. Tengarrinha, antigo defesa/médio, que partilhou o balneário do Bessa com o primeiro reforço dos dragões para 2020/21, está convicto que o agora ex-Boavista é uma contratação com a intervenção do técnico dos azuis e brancos.

"Encaixa, na perfeição, no estilo de Sérgio Conceição. [Sérgio Conceição] Gosta de jogadores agressivos, no bom sentido, e isso é tudo o que o Carraça tem. Já o fez nos clubes anteriores e vai fazer no Porto. Tenho a certeza absoluta que esta contratação teve muito do dedo do Sérgio Conceição, que ao escolhê-lo acertou na ‘mouche’ como se costuma dizer", assegura em Bola Branca o ex-jogador, que passou pela formação dos portistas.

Ainda segundo Tengarrinha, Carraça, apesar dos seus 27 anos, pode progredir mais. E ser titular, com trabalho, no emblema campeão nacional.

"Tem qualidade mais do que suficiente para vingar num clube como o FC Porto. No Boavista jogava a médio centro, surpreendeu-me que o tenham posto a defesa direito, mas como é evoluido técnicamente não me surpreendia que continuasse aí a fazer a sua carreira. Assim, chegar e ser titular é possível. Tem uma grande margem de progressão e, com trabalho, tudo é possível. Não ficaria nada surpreendido se fosse titular no Porto", reforça, a concluir, Tengarrinha.