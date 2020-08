Rentrées. Nada será como dantes, nem mesmo o Avante

Ainda Maio ia a meio e já Rui Rio confirmava no Twitter que o PSD tinha decidido cancelar a tradicional festa do Pontal (que já pouco tem de tradicional e que também nem é no Pontal), por uma questão de "bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos os nós".

Não se sabe ainda ao certo como vão ser as próximas campanhas, nem nas regionais dos Açores, nem nas eleições presidenciais , mas já se sabe quase tudo sobre as rentrées políticas dos partidos com tradição firmada nessas lides de fim de verão.

Rui Rio acrescentava no mesmo tweet que a festa do Chão da Lagoa também tinha sido cancelada, mas essa foi ainda antes, a 16 de abril, por decisão do PSD-Madeira. É a primeira vez que essa festa política, que conta geralmente com a presença do líder nacional do PSD, não vai ter lugar.

O Bloco de Esquerda, questionado pela Renascença, informa que também não vai realizar o Fórum Socialismo, no final de agosto, como é habitual, mas vai fazer o que chama de "rentrées distritais" nas duas primeiras semanas de setembro. Mais pequenas e, por isso, multiplicadas, mas sempre cumprindo as regras de segurança sanitária e nunca para mais de algumas dezenas de pessoas, garante à Renascença fonte do partido. A coordenadora nacional do Bloco, Catarina Martins, vai estar presente em vários desses momentos, por exemplo em Viseu, Braga, Porto e Setúbal.

O Partido Socialista, para já, nada tem agendado, confirmando apenas que vão realizar-se a 12 e 13 de setembro os congressos federativos, que se seguem às eleições internas do partido. Neste caso, a pandemia obrigou os socialistas a adiarem até o congresso nacional previsto para o fim de maio deste ano; deve realizar-se só no próximo ano, ainda sem data definida, mas já depois das eleições presidenciais, que devem realizar-se em janeiro.

O CDS vai ter rentrée nos Açores, para marcar o primeiro combate eleitoral de Francisco Rodrigues dos Santos na liderança do partido. Os centristas garantem que as todas regras sanitárias serão respeitadas, mas não sabem ainda exatamente o formato em que vai ter lugar. Será em setembro, ao que apurou a Renascença, dificilmente no fim de semana de 4, 5 e 6 de setembro, data há muito reservada para a Festa do Avante e nem a pandemia foi capaz de mudar assim tanto tudo o que mudou nas nossas vidas.