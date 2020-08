Violência doméstica. “Maior controlo sobre a vítima" fez diminuir queixas na quarentena

Veja também:

A chegada da pandemia de Covid-19 a Portugal, em março deste ano, veio aumentar os receios de que as vítimas de violência doméstica fossem presas ainda mais fáceis para os agressores. Mas os números da PSP mostram uma outra realidade. Nos primeiros sete meses do ano foi registada uma queda de 10% dos casos de violência doméstica reportados às autoridades portuguesas, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

A maior facilidade de o agressor controlar a vítima é uma das hipóteses mais fortes que a Polícia de Segurança Pública (PSP) aponta para justificar o aparente paradoxo.

“Esta diminuição tão grande é consequência do período do estado de emergência e situação de calamidade, e posteriormente a situação de alerta que vivemos”, atesta o subintendente Hugo Guinote.



À Renascença, o chefe da divisão de Prevenção Pública e Proximidade da PSP reconhece que as autoridades esperavam que houvesse um aumento de casos de violência doméstica, "porque era o que estava a ser verificado pelos países que sofreram o impacto da Covid-19" antes de Portugal.

Contudo, não foi isso que ocorreu em Portugal. "O agressor no contexto de violência doméstica tem uma personalidade controladora, e esse controlo ficou facilitado no estado de emergência”, destaca o responsável.



Dados confirmam redução de queixas

Até julho do ano passado, tinham dado entada 9.281 queixas de violência doméstica na PSP, sendo que o número baixou para 8.479 no mesmo período este ano. Ou seja, feitas as contas são menos 802 ocorrências nos primeiros sete meses do ano por oposição a 2019 -- o que equivale a uma média de 40 queixas de violência doméstica apresentadas por dia, até ao final do mês passado.