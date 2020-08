Reaberta praia do Magoito em Sintra depois de interditada devido à presença de medusas

A praia do Magoito, em Sintra, foi reaberta esta quinta-feira, depois de ter sido interditada ontem devido à presença de medusas ‘Velella velella’, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional.

“Já levantámos a interdição da praia do Magoito, em articulação com a delegada de saúde de Sintra e com a Câmara Municipal de Sintra, uma vez que não se verificou o surgimento de medusas na praia ao longo do dia”, informou o comandante Rui Teixeira, adjunto do capitão do porto de Cascais.

A praia foi reaberta às 17:50, adiantou a mesma fonte, acrescentando que neste momento não há qualquer praia da área de jurisdição da capitania de Cascais encerrada “por este motivo nem por outro”.

“Mas vamos continuar a monitorizar as 42 praias da nossa área de jurisdição, espalhadas pelos concelhos de Cascais, Sintra e Mafra”, realçou Rui Teixeira.