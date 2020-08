Balanço DGS. Mais seis mortes e 325 novos casos de Covid-19

Pelo segundo dia consecutivo, volta também a aumentar o número casos ativos (mais 82). Dos seis óbitos, quatro ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, e dois na região Norte.

Portugal regista 1.770 mortes (mais seis que na quarta-feira) e 53.548 casos (mais 325) confirmados de infeção por Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentado esta quinta-feira. Trata-se do número de casos diários mais alto desde 16 de julho, dia em que houve 339.

Há, neste momento, 358 pessoas internadas, menos nove do que na quarta-feira, e nos cuidados intensivos estão 39 internados, menos uma do que ontem. Já o número de casos recuperados subiu para 39.177: mais 237.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser o epicentro da pandemia em Portugal e totaliza 27.645 casos de Covid-19, mais 204 do que no dia anterior. Esta região representa 63% dos casos registados.