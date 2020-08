Vacina Oxford na América Latina. Argentina vai produzir e México distribuir

Fernández acrescentou que o laboratório AstraZeneca prevê uma procura de 230 milhões de doses na América Latina, com exceção do Brasil.

"A Fundação Slim permitiu que possamos ter acesso a essa vacina a preços muito mais do que razoáveis, entre três e quatro dólares [entre 2,5 e 3,4 euros] a dose", considerou Fernández, embora o custo seja mais elevado do que o previsto no Brasil.

Brasil já assinou acordo com laboratório

Em 31 de julho, o Ministério da Saúde brasileiro anunciou um acordo entre a AstraZeneca e a fábrica de vacinas Bio-Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para a produção de 100 milhões de doses a um custo inicial de 2,30 dólares (1,95 euros) que desce para dois dólares (1,69 euros) nos lotes posteriores.

O valor no Brasil, em que o projeto vai custar ao Estado brasileiro mais de 290 milhões de euros, representa cerca de metade do custo inicial do projeto na restante América Latina.

Resultados preliminares mostraram eficácia para a vacina de Oxford, já no último estágio de testes, a fase III, aplicada atualmente no Reino Unido, no Brasil, na África do Sul e, em breve, nos Estados Unidos. O projeto Oxford é considerado o mais avançado pela Organização Mundial da Saúde.

Tanto na Argentina quanto no Brasil, a substância ativa deve chegar em novembro ou dezembro e o primeiro lote comercial poderá estar disponível em janeiro ou fevereiro.

"É uma grande notícia que México e Argentina sejam os pontos de referência para a produção da vacina e que possamos trazer uma solução ao continente", afirmou Alberto Fernández.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infetou mais de 20,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.