Livro revela correspondência entre Kim Jong-un e Donald Trump em 25 cartas "nunca divulgadas"

O livro, intitulado "Rage" e com lançamento previsto para 15 de setembro, é uma sequência de "Fear, Trump in the White House", publicado em 2018.

Para o seu novo livro, o famoso jornalista de investigação norte-americano Bob Woodward obteve as 25 cartas "até agora nunca divulgadas" que os dois líderes trocaram, segundo a editora norte-americana Simon & Schuster.

A relação entre os dois homens tem estado no centro da diplomacia entre Washington e Pyongyang, oscilando entre insultos e ameaças de guerra, até uma declaração de amor de Donald Trump.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, qualificou o seu relacionamento com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um "filme fantástico", segundo os editores de um livro a ser publicado, que revela a correspondência entre os dois líderes.

No dia 12 de junho, Donald Trump e Kim Jong-un via(...)

Donald Trump e Kim Jong-un encontraram-se três vezes, a primeira vez numa cimeira histórica, em junho de 2018, em Singapura.

As negociações sobre a desnuclearização da Coreia do Norte não tiveram grandes progressos e estagnaram desde o fiasco da segunda cimeira em fevereiro de 2019, em Hanói.

No entanto, isso não impediu o Presidente norte-americano de elogiar regularmente as suas relações com Kim Jong-un, chegando a dizer que os dois homens se "apaixonaram".

"Ele escreveu-me lindas cartas, são lindas cartas. Nós apaixonámo-nos", disse o Presidente dos Estados Unidos em setembro de 2018 aos seus apoiantes.

O jornalista Bob Woodward é conhecido por integrar as investigações do caso Watergate, que levou à renúncia do Presidente norte-americano Richard Nixon, em 1974.

O Presidente dos Estados Unidos tentou várias vezes desacreditar o livro anterior de Bob Woodward, chamando-o de "piada" e "fraude".

No entanto, Donald Trump disse, em janeiro, ao canal de televisão Fox News, que conversou com o jornalista para este novo livro.