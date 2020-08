Israel e Emirados Árabes Unidos anunciam acordo histórico para normalizar relações

Numa jogada que apanhou quase todos de surpresa, Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta quinta-feira um acordo inédito de relações bilaterais, em troca da não-anexação de áreas da Cisjordânia por Israel. O acordo foi anunciado ao mesmo tempo pelos líderes dos dois países e por Donald Trump, cuja administração mediou as negociações. O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, atual líder dos Emirados Árabes Unidos (EAU), anunciou no Twitter que o acordo com Israel passa pelo compromisso do Estado hebraico em suspender a anexação dos territórios palestinianos. "Durante uma chamada com o Presidente Trump e o primeiro-ministro [israelita, Benjamin] Netanyahu, um acordo foi alcançado para travar a anexação israelita dos territórios palestinianos", declarou Mohammed Bin Zayed al-Nahyan no Twitter. "Os EAU e Israel também concordaram em cooperar e delinear uma estratégia para estabelecer relações bilaterais."

Num comunicado conjunto, Israel, EAU e os Estados Unidos congratulam-se com "um avanço diplomático histórico" rumo à paz no Médio Oriente, após os três países terem "concordado em normalizar as relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos". No Twitter, Trump reagiu com entusiasmo, falando num "GRANDE avanço" e num "acordo de paz histórico entre dois GRANDES amigos nossos". Ainda da parte do Governo norte-americano, Mike Pompeo, secretário de Estado, fala num "enorme" passo "na direção certa". Em Washington, fontes oficiais da Casa Branca avançam que, sob este acordo, Israel vai suspender a declaração de soberania sobre áreas da Cisjordânia que pretendia anexar. Mas, segundo uma fonte do Governo israelita, esse objetivo não vai deixar de estar na agenda, apesar do acordo. Citada pela Reuters, Israel mantém pretensão de declarar soberania sobre partes da Cisjordânia, um dos territórios ocupados que os palestinianos pretendem que integre um futuro Estado da Palestina, juntamente com Gaza e Jerusalém Oriental. Na reação ao anúncio, o embaixador de Israel nos EUA, Ron Dermer, agradeceu diretamente a Donald Trump pelo avanço alcançado.