França e Países Baixos voltam para a lista de quarentena obrigatória do Reino Unido

O Reino Unido vai voltar a impor a quarentena obrigatória para as pessoas provenientes de França e dos Países Baixos, por causa do aumento no número de infetadas pelo novo coronavírus nestes dois países, foi hoje anunciado.

De acordo com uma publicação feita na rede social Twitter pelo secretário de Estado dos Transportes do Governo britânico, Grant Shapps, as informações disponíveis sobre a evolução da pandemia em vários países indicam que é necessário “remover França, os Países Baixos, o Mónaco, Malta, as ilhas Turcas e Caicos e Aruba” da lista de países seguros, para “manter os rácios de infeção baixos”.