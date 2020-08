EUA. Biden pede uso obrigatório de máscara em todo o país

O candidato democrata à presidência, Joe Biden, pediu esta quinta-feira a todos os governadores dos EUA que tornem obrigatório o uso de máscaras para controlar a disseminação do coronavírus, que já matou mais de 165 mil pessoas nos Estados Unidos.

No seu segundo dia de campanha com a parceira Kamala Harris ao seu lado, Biden defendeu o uso generalizado de máscaras, após uma reunião virtual com consultores de saúde pública na sua cidade natal, Wilmington, Delaware.