Covid-19. UE vai comprar 200 mil doses de potencial vacina à Johnson & Johnson

Veja também:

A Comissão Europeia concluiu negociações exploratórias com a empresa norte-americana Johnson & Johnson para comprar 200 milhões de doses de uma potencial vacina contra a Covid-19, anunciaram esta quinta-feira as duas entidades.

O executivo da União Europeia (UE) diz que, desta forma, está aberto caminho para um contrato e potencial compra da vacina em nome dos 27 Estados-membros assim que esteja provado que é segura e eficaz na inoculação contra a Covid-19. A intenção, adiantou a Comissão Europeia, é comprar 200 milhões de doses.

Através da sua subsidiária belga Janssen, a Johnson & Johnson anunciou em comunicado que vai "agora entrar em negociações contratuais com a Comissão Europeia", confirmando o volume de doses indicado.

"Se a vacina receber aprovação dos reguladores, a Comissão deverá facilitar o processo de alocação das doses de vacina entre os Estados-membros", adianta o grupo.

Em entrevista à Reuters esta quinta-feira, uma fonte da empresa disse que a Johnson & Johnson tem o potencial de produzir até mil milhões de doses da vacina até ao final de 2021. A potencial vacina, adianta a mesma fonte, deverá ser de toma única.

Em junho, a Reuters noticiou em exclusivo que a empresa norte-americana estava em negociações com a UE para fornecer a sua vacina em desenvolvimento contra a Covid-19 ao bloco comunitário.

"As vidas dos nossos cidadãos e a nossa economia precisam de uma vacina segura e eficaz contra o coronavírus. As negociações que concluímos hoje aproximam-nos desse objetivo", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, em comunicado.

Em julho, a UE anunciou a conclusão de uma primeira fase de negociações com a Sanofi SA para a compra de 300 mil doses da sua potencial vacina contra a Covid-19, que a farmacêutica francesa está a desenvolver em parceria com a britânica GlaxoSmithKline Plc.

A União Europeia alocou cerca de dois mil milhões de euros de um fundo de emergência de combate à Covid-19 para avançar com os acordos de compra de várias potenciais vacinas, em quantidade suficiente para os seus 450 milhões de habitantes.

Neste momento, de acordo com fontes oficiais à Reuters, a UE está também em conversações com a multinacional Pfizer, a empresa de biotecnologia Moderna Therapeutics, com a anglo-sueca AstraZeneca e com a farmacêutica alemã CureVac para comprar potenciais vacinas.