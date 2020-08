Covid-19. Se for à Galiza, não pode fumar nas esplanadas

A partir desta quinta-feira, é proibido fumar nas esplanadas e em outros espaços públicos da Galiza, por causa da transmissão da Covid-19 através das partículas do fumo, anunciou a Junta da Galiza.

O líder do governo regional, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a proibição para todos os locais que não consigam assegurar a distância de segurança recomendada, na sequência do conselho de um comité de especialistas clínicos que consideram que o fumo do tabaco “é um alto risco para a difusão do vírus”.

“Vários membros do comité consideraram que fumar sem nenhuma limitação em esplanadas, com pessoas próximas umas das outras, ou em espaços públicos de grande afluência, é um risco para a contaminação da infeção”, disse o presidente da Galiza.

Citado pelo jornal El País, o presidente da Junta da Galiza explicou que “a lei é extensível às ruas e a outros lugares públicos onde não é possível manter o distanciamento social”.

“Quando em movimento, o fumo pode prejudicar as pessoas ao redor”, assinalou, sublinhando que que a lei é para “toda a comunidade da Galiza”.

Segundo os especialistas da comissão de saúde pública do sistema nacional de saúde espanhol, fumar e vaporizar aumenta o risco de contágio pelo novo coronavírus: “ao exalar o fumo, o fumador lança gotículas contra os acompanhantes”.

Aquela comissão, chefiada por Pilar Aparício, recomenda mesmo a proibição total de fumar em espaços como esplanadas e outros locais onde as pessoas se reúnam ao ar livre.

A Galiza é a primeira comunidade autónoma a dar o passo e a proibir fumar em espaços públicos, embora haja outras que têm estudado a medida com os seus comités científicos há semanas, incluindo a Andaluzia, Castilla-La Mancha e Castilla y León.

Especialistas como os da Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica (Separ) recomendam a medida para prevenir a propagação do vírus.

A Galiza teve na quarta-feira 827 casos de infeção ativa, mais 87 do que no dia anterior, de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde.