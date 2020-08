Ciclismo. Van Aert vence primeira etapa do Critério do Dauphiné

O ciclista belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) venceu esta quarta-feira ao sprint primeira etapa do Critério do Dauphiné, quatro dias depois de ter conquistado a Milão-San Remo.

Van Aert assumiu a liderança da corrida francesa, impondo-se no final dos 218,5 quilómetros desde Clermont-Ferrand ao sul-africano Daryl Impey (Michelton-Scott) e ao colombiano Egan Bernal (INEOS), detentor da Volta a França.

Graças às bonificações com o triunfo, o terceiro do belga em etapas na corrida francesa, o Van Aert vai partir na quinta-feira para os 135 quilómetros da segunda etapa, entre Vienne e Col de Porte, com quatro segundos de vantagem sobre Impey e seis sobre Bernal.

O suíço Michael Schär foi o protagonista da etapa, depois de se ter destacado de uma fuga com outros quatro corredores, logo na fase inicial da corrida, numa aventura que durou até aos últimos 20 quilómetros.

Nelson Oliveira (Movistar), o único português em prova, ocupa o 77.º posto da geral, a 2.55 minutos de Van Aert, depois de ter terminado na mesma posição, a 2.45 do vencedor.