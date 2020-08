Primeiro mestre de Pedro Gonçalves aprova Sporting e recorda "os primeiros apertos"

Luís Cerqueira, um dos primeiros treinadores de Pedro Gonçalves, não esconde orgulho pela forte possibilidade de o médio ofensivo do Famalicão rumar ao Sporting, como Bola Branca adiantou adiantou.

“Demonstrou este ano estar ao nível de poder jogar num dos quatro grandes, até pela regularidade que demonstrou”. O antigo treinador de Pedro Gonçalves nos sub-15 do Sporting de Braga faz notar que “por vezes, um jogador com o talento do Pedro consegue, a espaços e em determinados jogos, mostrar o talento que tem, mas depois é pouco consistente".

"Realmente o Pedro Gonçalves demonstrou uma regularidade exibicional fantástica e, na minha opinião, provou que está claramente apto para responder ao mais alto nível, nomeadamente no Sporting” assume, em entrevista a Bola Branca.