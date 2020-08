O primeiro reforço do FC Porto e o goleador do campeonato nas manchetes

O primeiro reforço do FC Porto para a nova época, uma possível chegada para a defesa do Benfica e uma entrevista a Carlos Vinícius são os principais destaques da imprensa desportiva nacional, nesta quinta-feira.

"O Jogo" faz manchete com o primeiro reforço do FC Porto para a próxima temporada, Carraça, ex-Boavista. "Carraça para começar", pode ler-se. O lateral-direito chega a custo-zero e assinou até 2024.

O jornal "A Bola" destaca a entrevista com Carlos Vinícius, a quem entregou o prémio de melhor marcador do campeonato. "Não foi fácil chegar até aqui", disse o brasileiro do Benfica.

Já o "Record" dá como garantido que o Benfica fechou a contratação de Jan Vertonghen, ex-Tottenham, para o eixo da defesa.

O interesse do Sporting em Pedro Gonçalves e a qualificação do Paris-Saint Germain para as meias-finais da Liga dos Campeões são os outros destaques nas manchetes.