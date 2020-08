Gil Vicente contrata lateral-direito ao Omonia

O Gil Vicente anunciou a contratação de Joel Pereira, lateral-direito proveniente do Omonia, do Chipre.

O defesa de 23 anos chega por empréstimo de uma temporada, depois de ter estado na Eslováquia, também cedido, ao Spartak Trnava.

"Chegar à I liga é a concretização de um objetivo pessoal e veio no momento certo. Venho com uma forte determinação para ajudar o Gil Vicente e demonstrar o meu valor", afirmou, aos meios do clube.

Joel Pereira é o primeiro reforço para o lado da direita da defesa, depois de o Gil Vicente ter visto a saída de Alex Pinto e Fernando Fonseca, as duas opções para a posição na última temporada.

Formado no FC Porto e Vitoria de Guimarães, o médio deixou Portugal em 2018, depois de uma temporada e meia no Académico de Viseu.