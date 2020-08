Belenenses SAD começa com testes médicos

O Belenenses SAD iniciou esta quinta-feira a pré-época para 2020/21 com testes médicos, que se prolongam até sexta-feira, seguindo-se o início dos treinos no Estádio Nacional, em Oeiras.

Com apenas a contratação do médio Afonso Taira aos romenos do Hermannstadt oficializada, os azuis começam a nova temporada já sem figuras experientes e que desempenharam papéis preponderantes no ano anterior, mas que não aceitaram as propostas de renovação: André Santos, Marco Matias e Licá.

A saída de Nuno Coelho para o Chaves deixou uma vaga no centro da defesa e o fim dos empréstimos do guarda-redes burquinense Hervé Koffi (que seguiu para o Mouscron, da Bélgica) e do médio angolano Show (que ingressou no Boavista), ambos cedidos pelos franceses do Lille, também deixa espaço aos lisboetas para atacarem o mercado.

No capítulo das renovações, o treinador Petit mantém-se no cargo, depois de ter garantido a continuidade do Belenenses SAD na I Liga de futebol, à penúltima jornada, terminando no 15.º lugar, com 35 pontos, e viu Silvestre Varela renovar por mais uma temporada e o médio Cafú Phete, anteriormente emprestado pelo Famalicão, assinar em definitivo.

Com a saída de seis habituais titulares, esperam-se mais reforços para o Belenenses SAD nos próximos dias, num plantel composto por muita juventude, com atletas provenientes da equipa sub-23 e que foram ganhando espaço já no decorrer da temporada 2019/20, interrompida durante três meses devido à pandemia de covid-19.

A edição 2020/21 da Liga NOS terá início no fim de semana de 19 e 20 de setembro, com o sorteio marcado para 28 de agosto.

Plantel provisório do Belenenses SAD para 2020/21:

- Guarda-redes: André Moreira e João Monteiro.

- Defesas: Tiago Esgaio, Diogo Calila, Eduardo Kau, Ricardo Ferreira, Chima Akas, Tomás Ribeiro, Danny Henriques, Gonçalo Silva, Luís Silva, Luca van der Gaag, Francisco Varela, Rúben Lima e Nilton Varela.

: Cafú Phete, Nuno Pina, Afonso Taira (ex-Hermannstadt, Rom), Sphephelo Sithole, Chano Boukholda e Tomás Castro.

- Avançados: Gonçalo Agrelos, Robinho, Silvestre Varela, Dieguinho, Mateo Cassierra, Edi Semedo e Alhassane Keita.

Treinador: Petit.

Saíram: Filipe Mendes, Hervé Koffi (Mouscron, Bel), Nuno Coelho (Desportivo de Chaves), Show (Boavista), André Santos, Licá e Marco Matias.