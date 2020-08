João Félix marca, mas Atlético Madrid é eliminado

O Leipzig venceu o Atlético Madrid, por 2-1, e está nas meias-finais da final a oito da Liga dos Campeões, que está a ser disputada em Lisboa.

No estádio de Alvalade, os alemães marcaram primeiro, por Dani Olmo, um espanhol, mas os colchoneros ainda empataram graças a João Félix.

O internacional português teve arrancada no segundo tempo, pouco depois de ter entrado em campo, e sofreu falta na área para grande penalidade. Na conversão, o português não desperdiçou.

No entanto, já aos 88 minutos, Tyler Adams fez o golo decisivo, com um remate forte, que ainda embateu na muralha do Atlético e traiu Oblak.

Nas meias-finais, o Leipzig vai encontrar o Paris Saint-Germain, na terça-feira, no Estádio da Luz, num encontro entre duas equipas que nunca estiveram na final da principal prova europeia de clube.

Esta sexta-feira, no estádio da Luz, joga-se aquela que muitos consideram ser a final antecipada da Liga dos Campeões desta época: Barcelona ou Bayern.