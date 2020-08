Flamengo perde por três com recém-promovido

O Flamengo perdeu, esta madrugada, em casa do recém-promovido Atlético Goianiense, por 3-0, no segundo jogo de Domenec Torrent no comando técnico da equipa.

O técnico espanhol chegou poucos dias antes do arranque do Brasileirão, depois de Jorge Jesus ter rumado a Portugal, para assinar pelo Benfica.

O recém-promovido surpreendeu o campeão brasileiro e já vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Hyuri e Jorginho, ao 15 e 32 minutos, respetivamente, sendo que ainda viu um golo ser anulado aos 37 minutos, por fora-de-jogo.

No segundo tempo, o resultado ficou ainda mais pesado, com um golo de Ferrareis, aos 61 minutos de jogo, que selou o resultado final.

Com este resultado, o Flamengo está no último lugar da tabela, com duas derrotas em dois jogos, depois de ter perdido no arranque do campeonato contra o Atlético Mineiro.