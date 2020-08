Portugal é o maior produtor de bicicletas da União Europeia

Ao todo, os Estados-membros produziram 11,4 milhões de bicicletas no último ano, mais 5% do que no ano anterior.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, em 2019 foram produzidas em Portugal 2,7 milhões de bicicletas, na sua maioria vendidas para fora.

Portugal tornou-se no ano passado o maior produtor de bicicletas da União Europeia (UE), de acordo com dados revelados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Portugal liderou a produção, seguido de Itália com 2,1 milhões de bicicletas, da Alemanha com 1,5 milhões, da Polónia (900 mil) e dos Países Baixos (730 mil). Das fábricas destes cinco maiores produtores saiu cerca de 70% da produção total de bicicletas da UE no ano passado.

Quase 1 milhão da produção total, no valor de 368 milhões de euros, foi exportada para fora do espaço comunitário. O valor representa um aumento de 24% nas exportações de bicicletas, em comparação com 2012.

Mas apesar de a exportação estar a aumentar, os Estados-membros continuam a comprar mais bicicletas fora da União Europeia do que aquelas que vendem.

Só no último ano, exportaram quase 192 mil bicicletas elétricas, mas importaram cerca de 704 mil unidades, também elétricas, indica o Eurostat.