Louça descartável. Restaurantes pedem adiamento das novas regras

Daniel Serra avisa que "a pandemia veio colocar o setor perante a falta de capacidade financeira para fazer esta adaptação que tem impacto significativo do ponto de vista dos gastos e do investimento".

Cresce a preocupação entre os empresários da restauração face à proibição de uso de louça descartável. Em tempo de pandemia, a atividade do segmento “take-away” aumentou de forma considerável e, com ela, a utilização destes utensílios.

BE quer ainda acabar com a dupla embalagem e torna(...)

Daí que o setor peça ao Governo "que seja sensível para adiar a entrada em vigor das novas regras, pelo menos até julho de 2021".

A ideia parece estar a ser acolhida pelo Governo. De acordo com o “Jornal de Negócios” desta quinta-feira, o executivo não fecha a porta a uma eventual revisão do diploma, mas fonte do Ministério do Ambiente, citada pelo jornal, reitera o empenho em assegurar a transposição da diretiva comunitária.