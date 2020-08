Banco de Fomento não deve tornar-se "instrumento de política e politiquice"

Esta quinta-feira, o ministro da Economia, Siza Vieira, comprometeu-se com a entrada em vigor do diploma hoje aprovado num prazo de 40 dias.

No imediato, defende o economista, é essencial que se clarifiquem as funções desta estrutura. Agora e depois, é preciso que não se limite a escolha da administração a critérios políticos.

Em entrevista à Renascença , aquele que foi o primeiro presidente da Instituição Financeira de Desenvolvimento (a primeira tentativa de se criar um Banco de Fomento em Portugal, criada pelo Governo de Passos Coelho) apela a que "não se criem demasiadas expectativas sobre a capacidade desta instituição no imediato" e fala do que correu mal no anterior projeto.

Num primeiro momento, o que parecia era que a IFD estava condicionada a fazer financiamentos estritamente suportados em fundos estruturais. Por exemplo, os concursos para os 'business angels', para os capitais de risco, mesmo alguns para as sociedades de garantia mútua, etc.

No final do mandato no IFD reconheceu que ficaram aquém dos objetivos. O que é que falhou na altura?

Foi criada uma ideia errada do que são as funções do Banco de Fomento?

Faltou poder de decisão?

Houve todo um conjunto de condicionalidades internas. Foi sujeita a toda uma série de condições, impostas pelo Tribunal de Contas, consequentemente, por burocracias que eram também de algum modo impostas pelo Ministério das Finanças. Isso distraiu-nos, consumiu-nos tempo, numa estrutura muito pequena, e de algum modo impediu-nos de avançar-mos mais, isto admitindo que havia vontade política para que nós avançássemos mais.

Depois há uma mudança de governo pelo meio, os primeiros seis meses são sempre perdidos. Foi um primeiro mandato atribulado, com poucas coisas clarificadas, e quando as coisas estavam a ficar mais ou menos clarificadas acabou (o mandato), com abandonos na comissão executiva, uns atrás dos outros. Chegámos a um ponto que só tínhamos um executivo.

O facto de responderem a diferentes tutelas também dificultou o trabalho?

Sim e não. Em termos estratégicos, tivémos sempre articulação com o Ministério da Economia. O Ministério das Finanças e o Ministério do Desenvolvimento Regional intervieram nalguns casos, as Finanças mais porque era "o dono do tesouro", impondo as condicionalidades. Esse era mais um problema dentro do acionista (Estado) do que connosco, mas às vezes caíam-nos em cima, as consequências de haver essa tripla tutela.

E o facto de existirem diferentes organismos a trabalharem no mesmo sentido?

Desde o início que estava previsto, no mínimo dos mínimos, a fusão com a PME Investimento. Não ocorreu por circunstâncias várias. O que está a acontecer agora já estava pensado no projecto inicial.