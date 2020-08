Liga das Nações. Convocados de Fernando Santos a 24 de agosto

O selecionador Fernando Santos anuncia a 24 de agosto a lista de convocados para os jogos com Croácia e Suécia, do arranque da Liga das Nações, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Fernando Santos vai revelar os jogadores escolhidos às 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em jogos do Grupo 3, Portugal começa a defender o título da Liga das Nações no dia 5 de setembro frente à Croácia, no Estádio do Dragão, no Porto, e três dias depois desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020 devido à pandemia da covid-19.

Logo após a convocatória de Fernando Santos, será a vez do selecionador de sub-21, Rui Jorge, divulgar a escolhas para os jogos de apuramento para o Euro 2021 com o Chipre, em 4 de setembro, em Larnaca, e com a Bielorrússia, em solo luso, em 8.