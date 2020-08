Jan Vertonghen terá acordo para reforçar o Benfica

Jan Vertonghen vai ser reforço do Benfica, segundo garante o jornal "Record". De acordo com a publicação, o defesa-central já tem acordo com as águias para firmar contrato de três temporadas.

O internacional belga de 33 anos chega à Luz depois de oito épocas no Tottenham, onde se cruzou com Mourinho na última temporada. Deixou o clube em final de contrato e assina a custo-zero.

O Benfica não terá de pagar qualquer verba a nenhum clube, mas de acordo com o jornal, pagará um prémio de assinatura chorudo ao jogador, para além de um ordenado a rondar os 2,5 milhões de euros.

Vertonghen chega para competir com Jardel, Rúben Dias e Ferro no eixo da defesa. O Benfica, de Jorge Jesus, já oficializou as contratações de Pedrinho, Helton Leite e Gilberto, estará na iminência de anunciar Everton Cebolinha e estará em negociações avançadas para contratar Edinson Cavani.