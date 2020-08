Papa Francisco. Pandemia da Covid-19 veio mostrar "outras doenças"

O Papa Francisco alertou, esta quarta-feira, para outras “patologias” que a pandemia da Covid-19 veio mostrar, colocando em causa a dignidade “inalienável” da pessoa e fomentando uma “cultura agressiva e individualista”. “O coronavirus não é a única doença a combater. A pandemia mostrou outras patologias e uma delas é a que transforma o ser humano num bem de consumo. À luz da fé, sabemos que Deus olha para o homem e a mulher de outra forma, como objetivo de amor. Deu-lhes uma dignidade humana e inalienável com sérias implicações económicas e políticas”, afirmou durante a audiência da quarta-feira que decorreu no Biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano. O ser humano tem “o sonho de viver em harmonia social, mas o egoísmo destrói esta harmonia”, indicou Francisco, desafiando a descobrir o que significa ser “membro da família humana”.

“Se não cuidarmos uns dos outros, começando por aqueles que são mais afetados, incluindo a criação, não podemos curar o mundo. É digno de elogio o empenho de muitas pessoas que nos últimos meses têm dado provas do amor humano e cristão ao próximo, dedicando-se aos doentes mesmo com risco da própria saúde. Eles são heróis. No entanto, o coronavírus não é a única doença a ser combatida, mas a pandemia trouxe à tona patologias sociais mais amplas”, indicou. O Papa lamentou “a visão distorcida da pessoa”, um olhar que ignora sua dignidade e o caráter relacional” e indicou que o reconhecimento do outro como pessoa tem sérias “implicações sociais, económicas e políticas”. “O crente, ao contemplar o próximo como irmão e não como estranho, olha para ele com compaixão e empatia, não com desprezo ou inimizade. E contemplando o mundo à luz da fé, ele trabalha para desenvolver, com a ajuda da graça, criatividade e entusiasmo para resolver as tragédias da história”, valorizou.