O jogador de 27 anos chega do Boavista.

O defesa-direito Carraça é o primeiro reforço do FC Porto para a nova época.

Os números do negócio não foram divulgados, mas estava em fim de contrato com a equipa do Bessa.

Pelos axadrezados, nas últimas quatro épocas, o jogador, de nome Rui Filipe Caetano Moura, fez 114 jogos e marcou seis golos.