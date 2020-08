Praia da Formosa em Santa Cruz interditada devido a baleia morta

A praia Formosa, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa, foi interditada esta quarta-feira devido a uma baleia que arrojou esta manhã sem vida, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Na terça-feira à noite, uma outra baleia tinha arrojado na praia do Navio, no mesmo concelho, mas com vida, tendo sido devolvida ao mar, adianta a Autoridade Marítima Nacional, numa informação publicada na sua página da Internet.

O animal foi depois rebocado “por mar, através da Estação Salva-vidas de Peniche, para a praia das Amoreiras, uma praia com melhores acessos para se proceder à remoção da baleia”.

“Devido aos detritos orgânicos provenientes da baleia que se encontram pela praia Formosa, o acesso a esta praia foi interditado por orientações da Autoridade de Saúde Regional, em articulação com a Capitania do Porto de Peniche e com a Câmara Municipal de Torres Vedras, encontrando-se a praia a ser monitorizada pelas autoridades competentes”, salienta a autoridade marítima.

A mesma informação adianta que “serão efetuadas análises para verificação da qualidade da água e o areal será posteriormente limpo pelos serviços municipais que efetuaram, durante o dia de hoje, os trabalhos da remoção da carcaça”.