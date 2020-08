Chuva forte causa inundações de estradas e habitações no concelho de Chaves

O mau tempo que se fez sentir ao início da noite no concelho de Chaves provocou inundações em estradas e habitações, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, a chuva causou 16 ocorrências no concelho, como inundações em estradas e também em garagens de habitações.

"A maioria foram inundações domésticas, também na via pública, um poste elétrico e uma árvore caídos. As ocorrências concentraram-se no concelho de Chaves. Houve também uma ocorrência na freguesia de Carrazeda de Montenegro, concelho de Valpaços. A última ocorrência foi registada às 22h30", descreveu à Renascença o comandante Álvaro Ribeiro, do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real.

A chuva forte, trovoada e queda de granizo fez-se sentir ao início da noite no concelho de Chaves, no distrito de Vila Real.



As ocorrências registaram-se sobretudo nas freguesias citadinas do concelho de Chaves, em Santa Maria Maior e Santa Cruz Trindade e Sanjurge.