Balanço DGS. Mais três mortes e 278 novos casos de Covid-19

Portugal regista 1.764 mortes (mais três que na terça-feira) e 53.223 casos (mais 278) confirmados de infeção por Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentado esta quarta-feira.

O número de casos recuperados sobe para 38.940, mais 180 em relação a ontem.

Há, neste momento, 367 pessoas internadas, mais duas do que na terça-feira, e nos cuidados intensivos estão 40 internados, mais cinco do que ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, totaliza hoje 27.441 casos de Covid-19, mais 160 do que no dia anterior. Esta região valeu mais 56% dos casos registados.

Ainda de acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia foram registadas, até hoje, em Portugal, 53.223 casos de infeção confirmados e 1.764 mortes.



A pandemia de Covid-19 já provocou quase 747 mil mortos em todo o mundo e infetou mais de 20.5 milhões de pessoas.